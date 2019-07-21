اختراق حساب شرطة لندن وترامب يشمت

المواطن - متابعة

فشلت شرطة العاصمة البريطانية لندن الجمعة الماضي في السيطرة على حسابها الرسمي في تويتر لنحو 40 دقيقة، بعد اختراقه من قبل هاكرز.

وخلال هذه الفترة، نشرت على الحساب سلسلة تغريدات لا معنى لها، وكذلك تغريدات مهينة لضباط الشرطة وتضم بعضها عبارات غير لائقة.

وجرت في هذه الأثناء محاولة استعادة السيطرة على الحساب من قبل خبراء الشرطة، إذ حذفت التغريدات بعد وقت قصير من نشرها، لكن لم تنشر على الحساب تغريدات جديدة منذ الجمعة.

وأقرت شرطة العاصمة البريطانية في بيان لها بأنها واجهت مشاكل أمنية لكنها لا تنجم عن اختراق حواسيبها بل تعود إلى خدمة إلكترونية يستخدمها مكتب الإعلام للشرطة لنشر أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الحادث لتجديد هجومه على عمدة لندن صادق خان، وقال مخاطباً سكان العاصمة البريطانية على حسابه في “تويتر”: “مع عمدة لندن غير المؤهل لن تكون شوارعكم آمنة”.

وغالباً ما يوجه ترامب انتقادات لاذعة لعمدة لندن ذي الأصول الباكستانية متهما إياه بالفشل.

ويُعادي ترامب المهاجرين ويطالب بعدم السماح لهم بالوصول إلى بلاده ويبدو أن هذا العداء قد طال عمدة لندن بالرغم من أن العاصمة البريطانية لا تتبع أمريكا إدارياً.