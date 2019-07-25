اختطاف مستشار محافظ البنك المركزي اليمني

اختطاف مستشار محافظ البنك المركزي اليمني

2019/07/26
الساعة 12:52 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1700
0
طباعة
المواطن - متابعة

كشف حافظ معياد، محافظ البنك المركزي في اليمن، عن اختطاف مستشاره رشيد الأنسي بعدن من قبل مسلحين مجهولين.

يأتي ذلك بعد أيام من منعه من دخول البنك من قبل نائب المحافظ شكيب حبيشي نتيجة خلافات على صفة وقانونية وصلاحيات عمل الأول وتوجيهه اتهامات بالفساد للنائب ونشره وثيقة قال إنها تثبت تورط الحبيشي بقضايا فساد واختلاس أكثر من مليار ريال.

وذكر المركز الإعلامي للبنك المركزي، أن المستشار أنسي سبق وأن كشف تفاصيل واقعة الاختلاس، والتي أحيلت إلى النائب العام، ليوجه بعدها بفتح باب التحقيق في القضية، وتحويلها لنيابة الأموال العامة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم