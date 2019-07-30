اختيارات فيتوريا تُطمئن نجم النصر الأسبق

المواطن - محمد سمعه

أبدى فهد الهريفي، لاعب نادي النصر الأسبق، ارتياحه الشديد، وذلك بعد استقرار المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النصر على الرباعي الأجنبي في القائمة الآسيوية للعالمي.

وكتب فهد الهريفي عبر حسابه الرسمي في تويتر: الحمد لله بس أهم شيء جوليانو موجود.

وكان المدرب روي فيتوريا استقر على اختيار “الحارس الأسترالي برادلي جونز، البرازيلي مايكون بيريرا، المغربي عبدالرزاق حمد الله، البرازيلي جوليانو”.

ويذكر أن النصر سيواجه نادي الوحدة الإماراتي يوم السادس من أغسطس المقبل في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بينما تُقام مباراة العودة في الثالث عشر من أغسطس بين الفريقين.

ويذكر أن الرباعي فاز مع النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019 بعد منافسة شرسة مع نادي الهلال.

ويسعى النصر إلى المضي قدمًا في بطولة دوري أبطال آسيا؛ أملًا في تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وكان النصر، تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مع اللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم نادي التعاون.