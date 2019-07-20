ارتفاع الحرارة وتدني الرؤية بالقطاع الغربي

المواطن - الرياض

كشف خبير الطقس والأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم السبت، عن وجود رطوبة عالية على القطاع الغربي تؤدي إلى الشعور بالحرارة وتدني الرؤية.

وأوضح كراني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الرطوبة على القطاع الغربي ستؤدي إلى التالي:

أولًا- الإحساس بالحرارة أعلى من الواقع

ثانيًا- تكوُّن ركامي على الجزأين الأوسط والجنوبي مع خلايا ممطرة، ووجود طقس غائم جزئي على الوسط وجنوبه، والغربية.

ثالثًا- تدهور في الرؤية على الشرق والوسط وجنوبه، والساحل الغربي خاصةً جنوبه.

رابعًا- ارتفاع حراري على الأجواء ما عدا المصايف.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية، ونجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.