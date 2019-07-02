ارتفاع مؤشر بورصة لندن

المواطن - واس

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس “فوتسي 100” اليوم على ارتفاع.

وصعد المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية بنسبة 0.82 في المئة، ما يعادل 61.69 نقطة، ليصل عند مستوى 7559.19 نقطة.