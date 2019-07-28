استئصال ورم يزن 20 كجم من بطن ثلاثينية في مكة

المواطن - مكة المكرمة

نجح مركز الجراحات التخصصية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في استئصال ورم ضخم لسيدة بالعقد الثالث من العمر، بلغ وزنه 20 كجم.

وكانت السيدة تعاني من عدم القدرة على البلع والاستفراغ المستمر واستقبلت المدينة الطبية الحالة وهي تعاني من سمنة مفرطة، حيث كان وزنها 160 كجم، كما كانت تعاني من عدم القدرة على البلع، وكذلك الشبع السريع والاستفراغ الدائم ومع ذلك زاد وزنها إلى 180 كجم.

وتم على الفور إخضاع المريضة لعدد من الفحوصات والتحاليل اللازمة والأشعة المقطعية، والتي أظهرت نتائجها وجود ورم ضخم كان هو السبب في زيادة الوزن، حيث بلغ وزنه 20 كجم على المبيض مسببًا انتفاخ البطن، حيث تقرر إجراء عملية استئصال لكامل الورم، والتي استغرقت 4 ساعات تكللت بالنجاح التام.

وتم بعدها متابعة الحالة حتى تماثلت للشفاء، وتم خروجها وهي تتمتع بصحة وعافية.

يذكر أن قسم الجراحات التخصصية بالمدينة الطبية يتميز بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادرة وغيرها الكثير نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالي وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين و”الصحة” للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية، ضمن رؤية 2030 الطموحة.