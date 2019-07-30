استئصال 13 ورماً ليفياً من رحم امرأة بالأحساء

المواطن - واس

أنهى فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء معاناة مريضة كانت تعاني من آلام حادة بالبطن، حيث تبين بعد مراجعتها المستشفى وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لتشخيص الحالة أنها تعاني من 13 ورمًا ليفيًّا بالرحم، وكان التدخل الجراحي ناجحا لاستئصال جميع الأورام الليفية مع المحافظة على الرحم دون حدوث أي مضاعفات أومشكلات صحية، وغادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعد من المنشآت الصحية المتخصصة، ويقدم خِدْمات صحية متكاملة في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، حيث يضم كفاءات تمتلك مؤهلات علمية عالية كما تتوفر فيه تجهيزات طبية متميزة، مما يمكنه من إجراء مثل هذه العمليات الجراحية بكفاءة واقتدار.