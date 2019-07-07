استعدادًا لطرحها.. واتساب يُجهز لميزة جديدة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

يعمل تطبيق التراسل الفوري واتساب على ميزة جديدة قد تظهر قريبًا على كافة الأجهزة التي تستخدم مميزاته، وذلك بعد أن بدأ فعليًا في اختبارها.

وحسب صحيفة ديلي إكسبريس، فإن واتساب يعكف على طرح ميزته الجديدة الخاصة بقروبات الدردشة، حيث ستمكن المنصة أعضاءها من إرسال دعوة إلى الأشخاص الراغبين في الانضمام إليهم.

وعلى الرغم من أن تلك الميزة أعلن عنها واتساب بشكل شبه رسمي خلال شهر فبراير، إلا أنها لم تظهر حتى الآن للسواد الأعظم من المستخدمين الفعليين للمنصة التكنولوجية العملاقة.

ويحظى تطبيق واتساب بشعبية كبيرة على مستوى العالم، مكنته من الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستخدم حول العالم في السنوات القليلة الماضية، متفوقًا على العديد من التطبيقات المنافسة مثل فيسبوك ماسنجر وتليجرام وغيرها.

ويسعى واتساب بشكل جدي للمحافظة على هذا التفوق العالمي من خلال طرح العديد من المميزات التي تمثل تطويرًا مستمرًا لمنصته الشهيرة في العالم.