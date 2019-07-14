استفسار للإسكان بشأن ضريبة المنزل

المواطن - الرياض

أعادت وزارة الإسكان التذكير بأن ضريبة القيمة المضافة تكون على المنزل الأول، علمًا بأن الدولة تتحمل الضريبة المضافة من قيمة المنزل حتى 850 ألف ريال.

وأضافت وزارة الإسكان أنه يمكن معرفة المزيد عن مبادرة تحمل الضريبة ومعرفة التفاصيل وذلك عبر زيارة الرابط التالي: هنا

ولفتت الإسكان إلى أن مفهوم الدخل الشهري المحسوب في الدعم السكني يشمل: الراتب الأساسي + بدل السكن فقط، ويخصم منه التأمينات الاجتماعية.

كما ردت وزارة الإسكان على استفسار بشأن رسالة وصلت إلى مواطن جاء فيها: “نشكركم على التسجيل في موقع إسكان الآن يمكنك الحصول على نتيجة الاستحقاق بشكل فوري وإتمام عملية حجز المنتج السكني المناسب بشكل سريع والاستفادة من التمويل المدعوم. الرجاء إكمال الإجراء”، متسائلًا عن كيفية معرفة الاستحقاق.

وأوضحت وزارة الإسكان عبر العناية بالمستفيدين أنه يمكن معرفة حالة الاستحقاق عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي هنا