استقبال خاص لأبطال غرب آسيا

المواطن - مروة نبيل

عادت بعثة المنتخب السعودي تحت 16 عامًا، المتوجة بلقب كأس اتحاد غرب آسيا 2019، إلى السعودية، مساء اليوم الجمعة، وسط استقبال مميز من مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتألق المنتخب السعودي للناشئين في بطولة غرب آسيا التي أُقيمت في الأردن، حيث بدأ مشواره بالفوز على العراق والكويت، ليتصدر مجموعته، ثم تغلب على سوريا بثلاثية دون رد، قبل أن يفوز على البلد المضيف، ويخطف اللقب القاري.

وقام رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، وعضو مجلس الإدارة، تركي السلطان باستقبال الأخضر بطل غرب آسيا في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.

وحرص عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالله كبوها على استقبال أبطال ذهب غرب آسيا الواصلين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، فيما استقبل عضو مجلس الإدارة نزيه النصر اللاعبين الواصلين إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لاستقبال المسحل وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة لبعثة الأخضر بعد فوزه ببطولة غرب آسيا.