اعتراض طائرة مسيرة حوثية فوق خميس مشيط

المواطن - الرياض

نجحت الدفاعات الجوية في اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي على مناطق مدنية في خميس مشيط.

كما تم اعتراض طائرة مسيرة ثانية في الأجواء اليمنية كانت متجهة نحو الأراضي السعودية بحسب قناة العربية.