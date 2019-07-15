اعتراض طائرة مسيرة حوثية فوق خميس مشيط
اعتراض طائرة ثانية في الأجواء اليمنية

اعتراض طائرة مسيرة حوثية فوق خميس مشيط

2019/07/15
الساعة 6:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نجحت الدفاعات الجوية في اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي على مناطق مدنية في خميس مشيط.
كما تم اعتراض طائرة مسيرة ثانية في الأجواء اليمنية كانت متجهة نحو الأراضي السعودية بحسب قناة العربية.



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