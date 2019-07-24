اعتقال قيادات بنظام البشير بسبب محاولة انقلاب

المواطن - متابعة

اعتقل المجلس العسكري الانتقالي في السودان ضباطاً رفيعي المستوى وقيادات من رموز النظام السابق، للتحقيق معهم في محاولة انقلابية، حسب مصادر قناتي “العربية” و”الحدث”.

وتم اعتقال رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر، فضلاً عن القياديين علي كرتي والزبير أحمد الحسن.

وأكدت مصادر موثوقة لقناتي “العربية” و”الحدث” أن المتهمين ضبطت بحوزتهم أدلة دامغة حول تحركات قاموا بها لإحداث انقلاب.

وأشارت المصادر إلى استمرار الاعتقالات والتحقيقات لكل من يثبت تورطه في محاولة الانقلاب.

وفي هذا السياق، شوهد عدد من السيارات العسكرية، تتبع للجيش وعلى متنها جنود مسلحون بالدوشكا في مدينة أم درمان، وفي شارع النيل بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون.