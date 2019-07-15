اعتماد إدارة النصر برئاسة السويكت

المواطن - مروة نبيل

اعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مجلس إدارة نادي النصر الجديد لمدة أربع سنوات، برئاسة الدكتور صفوان السويكت.

وضمت قائمة السويكت خلال الأربع أعوام المقبلة في عضويتها، كلًا من؛ سهيل بن علي القاسم، فهد بن سليمان الطيار، عبدالرحمن بن عوض الشهري، سلمان بن عبدالله الحلافي، وناصر بن علي الجميد.

انتخابات النصر

وكان سعود السويلم قد فاجأ الجماهير بعدم الترشح لرئاسة النصر، ولم يتقدم أي مرشح بأوراقه خلال الفترتين الأولى والثانية، قبل أن يتقدم أكثر من مرشح في الفترة الثالثة.

واكتسح صفوان السويكت الانتخابات، حيث حصد 5463 صوتًا بنسبة 98%، فيما نال نصر النصر 7 أصوات، مقابل 3 أصوات للمرشح صالح الأطرم.