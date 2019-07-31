اعتماد تأسيس مجلس إلفاء في حفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

اعتمد محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، تأسيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بمحافظه حفر الباطن (إلفاء) برئاسته، وعضوية كل من مدير جامعة حفر الباطن (نائبًا للرئيس)، ورئيس المحكمة العامة بالمحافظة، وأمين المحافظة، وعدد (42) عضوًا من الأعيان ورجال الأعمال بالمحافظة.

ويأتي إقرار هذا المجلس لتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية واستدامتها من خلال إشراك المجتمع في تقديم مبادرات تنبع من احتياجاته؛ ودراستها وتقييمها من خلال آليات وضوابط تهدف إلى ضمان مخرجاتها واستدامة أثرها في المجتمع. وكذلك الإشراف على الفعاليات ذات الأثر، وإطلاق جائزة التميز، وتنظيم المنتديات والمؤتمرات المتخصصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وجاءت أسماء الأعضاء كالتالي: بندر بن أحمد بن الجريوي وعبدالله بن سليمان اليوسفي وخالد بن محمد العبدالكريم ومحمد بن عبدالله الروضان وناصر بن محمد العبدالكريم وحسن بن حمزة العقيل وأحمد بن عبدالله الشريع وسليمان بن ناصر الخليوي ومشعل بن عبدالله الشريع وسعد بن مشحن الشمري وعثمان بن عبدالله العسكر وعلي بن حسين العادي ومحمد بن صالح الشايع وعبدالرزاق بن منور الحربي ومبارك بن علي القحطاني ومحمود بن أحمد الشريع والدكتور نور بن محمد خان وخالد بن صالح الخليوي ومحمد بن نور خان وعبدالرحمن بن أحمد الشريع وعبدالله بن فلاح السبيعي ومنيع بن عبدالله المنيع وعبدالعزيز العودة المحيميد ومناحي بن زامل الشهراني وعلي بن سليم الظرف وفايز بن مبارك الحربي وعوض بن عبدالله الأسيمر وطارق بن أحمد القحطاني وبسام بن عبدالعزيز الحجيلان وعلي بن عبدالله الظرف وعبدالعزيز بن صفير العبيدان ومحمد بن مهدي المطيري ومحمد بن ناصر الحويلا وشرير بن عبدالله الشريع وخلف بن صليبان المخلفي وفواز بن فالح الساكت وسليمان بن عبدالله الفلاح وأحمد بن محمد العنزي وحسن بن عبدالله الخربوش وفهد بن عبدالرحمن المجاهد وعبدالله بن صالح الصعب وحماد بن غربي.