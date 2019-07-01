اعتماد مجلس إدارة الباطن برئاسة الهويدي

المواطن - مروة نبيل

اعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تشكيل مجلس إدارة نادي الباطن برئاسة ناصر الهويدي.

وجاء تشكيل مجلس إدارة نادي الباطن كالتالي؛ ناصر الهويدي رئيسًا، مبارك الظفيري نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ ضيدان الشمري، محمد العفاسي، زياد العدواني، عبدالله الشمري، عايد الحربي، سلطان الغضبان وذياب المريخي.

وقامت الجمعية العمومية لنادي الباطن بتزكية مجلس إدارة نادي الباطن برئاسة ناصر الهويدي رئيسًا للسماوي لمدة الأربع أعوام المقبلة.

وهبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن رسميًا إلى منافسات دوري الدرجة الأولى، بعد احتلاله المركز قبل الأخير في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة.