اعتماد مجلس إدارة نادي الفتح برئاسة العفالق

المواطن - مروة نبيل

اعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة نادي الفتح الجديد برئاسة سعد بن عبدالعزيز العفالق.

وجاء مجلس إدارة الفتح خلال الأربعة أعوام المقبلة كالتالي؛ سعد العفالق رئيسًا، عبدالرحمن الحماد نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ أحمد العيسى، حسن العفالق، خالد المخايطة، إبراهيم الشهيل، حسن الجبر، يوسف الموسى ومشاري السعدون.

وبعد اعتماد مجلس إدارة نادي الفتح رسميًّا، حرص سعد العفالق وأعضاء المجلس على حضور أولى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم وتحفيزهم؛ للظهور بمستوى مميز في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي، محتلًّا المركز التاسع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة.