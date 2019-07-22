اعتماد 8 سعوديين في لجان الاتحاد الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعيين ممثلي الاتحاد السعودي للعبة كرة القدم أعضاء ضمن لجانه الدائمة خلال الدورة من 2019 حتى عام 2023.

وجاءت قائمة السعوديين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كالتالي؛ إبراهيم القاسم عضوًا في لجنة المسابقات، نزيه النصر في لجنة المسؤولية الاجتماعية، أضواء العريفي في لجنة كرة القدم النسائية، وبندر الحميداني في اللجنة القانونية.

ويتواجد عمر باخشوين في اللجنة الفنية، الدكتور صالح الحارثي في اللجنة الطبية، عبدالله حماد في لجنة التسويق، ومرعي العواجي عضوًا في لجنة الحكام.