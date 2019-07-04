افتتاح المعرض التوعوي بأضرار المخدرات في بارق

المواطن - احمد الشهري - بارق

افتتح وكيل محافظة بارق إبراهيم بن عامر آل منشط أمس المعرض التوعوي للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية والذي أقيم بعنوان ” لتكن لك إرادة ” والذي نظمته بلدية محافظة بارق بالتعاون مع مكافحة المخدرات بمحايل عسير.

وتجول وكيل المحافظة على المعرض التوعوي وأستمع لشرح مفصل عن محتويات المعرض كما اطلع على الركن الخاص بالمخدرات وذلك للتعريف بأنواع المواد المخدرة والعلامات الدالة على التعاطي وطرق التعامل مع المدمن وطرق تقديم العلاج والرسائل التوعوية المرئية والمكتوبة وشاشات عرض إلكترونية توضح أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع، وأوضح وكيل المحافظة أن المعرض يهدف لتوعية أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين بأضرار المخدرات الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والحد من أضرارها الصحية، والاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية، والتأكيد على أهمية الدور الوقائي للفرد والمجتمع، من خلال تنظيم مثل هذه المعارض في عدة مواقع حيوية للوصول لجميع فئات المجتمع وتوعيتهم بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وخطر الوقوع فيها.

فيما كرمت بلدية بارق وكيل المحافظة ومدير إدارة المخدرات بمحايل وقائد ثانوية اليمامة وعدد من الطلاب المشاركين بدروع تذكارية.