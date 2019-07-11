افتتاح فرع لوزارة البيئة ببارق

المواطن - أحمد الشهري - بارق

وافق نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، على افتتاح فرع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بمحافظة بارق.

وأوضح المتحدث الرسمي بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير سعيد بن شاهر الأسمري أن الموافقة جاءت بعد اعتماد النموذج الخاص بالاحتياجات اللازمة من الإمكانيات المادية والبشرية لفتح مكتب للوزارة بالمحافظة.

وبيّن أن محافظة بارق تُعد أكبر المحافظات في منطقة عسير مساحةً إذ يبلغ إجمالي مساحتها 5400 كلم مربع. وقد أثبتت الدراسات الأخيرة أن محافظة بارق تتميّز بما نسبته 40 % من الأراضي الصالحة للاستثمار والزراعة.

وتضمّ بارق ثلاثة مراكز إدارية وهي مركز ثلوث المنظر الذي يتربع بين وادي الغيل إلى الجنوب ووادي الخير إلى الشمال، وكذلك مركز جمعة ربيعة الذي يقع غرباً من وادي حلي وجنوباً إلى وادي يبه وأيضاً مركز سيالة وسليم وهو يمتاز بالتنوع البيئي.