اكتتاب أرامكو يتصدر المشهد مجدداً.. هذه أحدث التفاصيل

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

قالت مصادر مطلعة إن المملكة ستستأنف استعداداتها للطرح العام الأوّلي المحتمل لشركة أرامكو النفطية العملاقة، مُؤكدين أن هناك محادثات في الآونة الأخيرة مع العديد من الكيانات التي يمكن أن تُسهم في التمهيد لهذا الحدث.

محادثات متقدمة

أرامكو، وهي الشركة الأكثر ربحية في العالم، أجرت مؤخرًا محادثات مع مجموعة مختارة من البنوك الاستثمارية لمناقشة الأدوار المحتملة في العرض، وذلك وفقًا لمصادر شبكة بلومبرغ الأمريكية.

وكانت أرامكو تعمل في الأساس مع شركة Evercore Inc، وMoelis & Co وHSBC وجي بي مورجان ومورجان ستانلي للتنسيق في مسألة بيع الأسهم المُخطط لها.

وأشارت المصادر الخاصة بالشبكة الأمريكية إلى أن عملية الاكتتاب لن تتم إلا بعد شراء أرامكو حصة بقيمة 69 مليار دولار من شركة الكيماويات للصناعات الأساسية “سابك”، والتي تمّ الاتفاق عليها خلال العام الماضي.

ولم يتضح للشبكة الأمريكية ما إذا كان قد تمّ الاتصال بجميع البنوك مرة أخرى أو ما إذا كان يتم النظر في بعض الشركات الجديدة.

الجدول الزمني

وقالت المصادر إنه لم يتمّ اتخاذ قرارات نهائية، وما زال من الممكن تغيير الجدول الزمني لبيع الأسهم، إلا أن المؤشرات الرئيسية تقول إن من الممكن إجراء الاكتتاب في 2021.

وتمّ الإعلان عن الاكتتاب العام لأول مرة في عام 2016 باعتباره حجر الأساس لرؤية 2030 لتحديث الاقتصاد السعودي، وذلك بهدف جمع 100 مليار دولار من بيع حصة 5 ٪ في أرامكو، وهي العملية التي من شأنها أن تكون أكبر اكتتاب في التاريخ.