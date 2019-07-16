اكتشاف ثغرة جديدة في واتساب

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

حذر باحثو الأمن السيبراني من أن الملفات التي يتم تناقلها عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب، قد تتعرض للخطر عند حفظها على الهاتف.

وأكد باحثو سيمانتيك أن المشكلة تكمن في حفظ الوسائط، مثل ملفات الصور أو الصوت، بوحدة التخزين الخارجية التي يمكن الوصول إليها عن طريق التطبيقات الأخرى، ومن هنا يمكن السيطرة على ملفات واتساب.

وتنتهي علاقة أنظمة التشفير التي يتبعها واتساب وتيلجرام بشكل واضح عند تنشيط ميزة “الحفظ في المعرض” الخاصة به.

وتشير مجلة ذا فيرج الأمريكية، إلى أن هذا التصميم يعني أن البرامج الضارة التي يمكنها الوصول إلى وحدة التخزين الخارجية يمكنها الوصول إلى ملفات وسائط واتساب وتليجرام، حتى قبل أن يرى المستخدم الملفات المذكورة.

ويعني ذلك في الأساس أن المتسلل يمكنه التعامل مع الملفات الموجودة على الهاتف، وذلك قبل أن يقوم المستخدم بالاطلاع عليها أو رؤيتها.

وعلى الرغم من نظام التشفير الذي يضمن أعلى مستويات التأمين للرسائل، فإن واتساب وبعض منصات الدردشة الفورية لا تزال تعاني من بعض المشكلات التي تهدد المستخدمين بشكل رئيسي.