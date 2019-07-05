اكتشاف طريقة غريبة للقضاء على السرطان !

المواطن - متابعة

توصل علماء في جامعة “سري” البريطانية إلى ما قد يمثل اختراقًا في المعركة ضد السرطان، حيث اكتشفوا أن سلالة من فيروس البرد الشائع تمكنت من تدمير أورام سرطانية.

وفي تجربة أجرتها الجامعة وشملت مرضى في المراحل المبكرة من السرطان، نجح العلماء في الاستعانة بفيروس “كوكساكي”، وهو سلالة من فيروس البرد الشائع، حيث قاموا بحقنه في مثانات المرضى.

وبعد أسبوع، وجد الباحثون أن فيروس البرد هذا استهدف الخلايا السرطانية بنجاح وتسبب في تدميرها وموتها، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وبحسب مستندات تلخص التجربة الطبية نشرت في دورية “أبحاث السرطان السريرية”، فإن المرض اختفى تمامًا لدى مريض كان يعاني من مرض سرطان المثانة، ولم يظهر أي أثر للمرض بعد العلاج المبتكر.

وبالإضافة إلى ذلك، لم يلاحظ وجود أي آثار جانبية لدى أي من المرضى، ناهيك عن أن الخلايا السليمة حول الأورام ظلت كما هي ولم تتأثر بالعلاج الذي استهدف فقط الخلايا السرطانية، مع العلم أن معظم العلاجات المتوفرة لمرضى السرطان حاليًّا يمكن أن تتسبب بآثار جانبية خطيرة.