اكتمال حجز الأراضي المجانية في مخطط عسفان جدة

المواطن - واس

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن اكتمال حجز الأراضي المجانية في مخطط عسفان السكني شمال محافظة جدة، وذلك بعد ثلاثة أيام من إطلاق عمليات الحجز في المخطط، مبيّناً أن وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان أنهت ما يزيد عن 90% من مراحل تطوير البنية التحتية للمخطط.

وأوضح برنامج “سكني” في بيانٍ صحفي اليوم، أن إجمالي العقود الموقعة مع المستفيدين من مخطط عسفان قاربت 600 عقد من أصل 1155 عملية حجز تمت على كامل قطع المخطط، مفيدًا أن عملية توقيع العقود وتسليم الأراضي تتم وفق جداول محددة بعد التنسيق مع كافة المستفيدين، وذلك لتلبية نسبة الطلب على المخططات السكنية، في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول 2020، والوصول إلى 70% بحلول 2030.

وأشار إلى أن جميع المخططات المتاحة أمام المستفيدين من برنامج «سكني» تعد نموذجا للمخططات السكنية المتكاملة الخدمات والمرافق العامة، إذ تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، وتحوي مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية، لتوفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، مشددًا على استمرارية البرنامج في ضخ المزيد من المخططات السكنية أمام المستفيدين وذلك بتوفير مخططات مناسبة لهم وتلبي رغباتهم وتطلعاتهم.

ويقع مخطط عسفان شمال مدينة جدة ويتميز بموقعه الاستراتيجي على مقربة من جامعة جدة، كما يمتاز بقربه من النطاق العمراني، ومدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المخططات السكنية للأراضي المجانية التي يتيحها برنامج سكني عبر الرابط (هنا).

يذكر أن برنامج “سكني” التابع لوزارة الاسكان قد خصص نحو 207.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها هذا العام، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق، كما يتيح البرنامج العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل بالإضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.