الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم

المواطن - الأحساء

سجل مرصد الأحساء أعلى درجة حرارة اليوم الخميس 2019/07/04 في المملكة، حيث بلغت 47 درجة مئوية فيما كانت درجة الحرارة في الرياض 44.

وتباينت المدن من حيث درجة الحرارة حيث سجل كل من المدينة المنورة والقيصومية ووادي الدواسر 46 درجة فيما سجلت الخرج وشرورة والقصيم 45 درجة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض والقصيم تمتد إلى منطقة نجران، وكذلك على منطقة المدينة المنورة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير يمتد إلى مرتفعات الطائف، كما يتوقع ارتفاع في نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الداخلية والساحلية من منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.