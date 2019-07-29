الأحوال: إذا ناوي الحج لا تنس التصريح

المواطن - الرياض

شددت الأحوال المدنية على أنه لا حج بدون تصريح، موجهة قولها إلى من ينتوي أداء المناسك: “إذا ناوي الحج لا تنس التصريح”.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي للأمن العام في الحج العميد سامي الشويرخ مباشرة قوات أمن الحج جميع مهامها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير وتسهيل أدائهم لمناسك الحج منذ دخولهم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية حتى مغادرتهم لبلدانهم سالمين غانمين، موضحًا أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية ضبط 71 مكتبًا وهميًّا للحج واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالمسؤولية عنها، وجرى إعادة أكثر من 5099 شخصًا لا يحملون تصاريح بالحج، و264363 مقيمًا لعدم حصولهم على تصاريح بالعمل بالعاصمة المقدسة، بالإضافة إلى إعادة 109983 مركبة لمخالفتها أنظمة وتعليمات الحج.

ودعا المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج المواطنين والمقيمين إلى التعرف على شركات الحج النظامية من خلال الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة، والتحقق من استصدار تصاريح الحج لهم من خلال حساباتهم بمنصتي “أبشر” و”مقيم”، كما أكد على قيام رجال الأمن بتنفيذ مهامهم بحزم في جميع مناطق المملكة، وعلى الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتطبيق مقتضى أنظمة وتعليمات الحج بحق كل من يخالفها.