الأحوال المدنية : 3 فئات تستفيد من خدمة تقدير

المواطن - الرياض

أكدت الأحوال المدنية أن هناك 3 فئات تستفيد من خدمة تقدير، وهم كبار السن، وذوو الاحتياجات الخاصة، وأيضًا المرضى.

كما أعادت الأحوال المدنية التذكير بطريقة وخطوات الاستفادة من التعريف الإلكتروني عن الأبناء.

وتُسهم خدمة التعريف الإلكتروني في التسريع من عملية إنهاء الإجراءات على المواطنين والتسهيل عليهم، بدلًا من مراجعة فروع الأحوال المدنية؛ حيث تتمّ عبر الموقع الإلكتروني.

وللاستفادة من التعريف الإلكتروني في الأحوال المدنية يتمّ من خلال دخول ولي الأمر على موقع أبشر على الإنترنت، ثم بعدها اختيار الخدمات الإلكترونية (الأحوال المدنية- تعريف تابع).

بعد ذلك يتمّ اختيار اسم المستفيد من قائمة التابعين، ثم إرفاق صورة المستفيد، وبعد ذلك يتم الضغط على إرسال.

بعد ذلك يُدخل ولي الأمر رمز التأكيد المؤقت ليتم إرسال التعريف إلى الأحوال، وأخيرًا حجز موعد إلكتروني لمراجعة المستفيد.