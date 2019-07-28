الأخضر الشاب جاهز لمواجهة طاجيكستان

المواطن - مروة نبيل

أنهى المنتخب السعودي تحت 19 عامًا استعداداته لمواجهة نظيره طاجيكستان وديًّا، في إطار استعدادات الأخضر الشاب للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2020.

وتحتضن مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، مباراة الأخضر ضد طاجيكستان الودية، عند الساعة الخامسة مساء يوم غد الاثنين.

وأجرى لاعبو الأخضر الشاب حصتهم التدريبية، مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح، والتي تنوعت بين تمارين لياقية وتكتيكية.

وكان المنتخب السعودي تحت 19 عامًا قد واجه نظيره طاجيكستان وديًّا، يوم الجمعة الماضي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويخوض الأخضر معسكرًا إعداديًّا في الطائف؛ أملًا في الاستعداد للتصفيات الآسيوية بشكل جيد، وتُعد مباراة طاجكستان الودية الأولى التي يلعبها.

ويتواجد المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في المجموعة السادسة، التي تضم منتخبات أوزبكستان، الهند وأفغانستان، وستُقام التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا 2020، في الدمام شهر نوفمبر المقبل.