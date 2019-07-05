الأخضر جاهز لمباراة الكويت

المواطن - مروة نبيل

يستعدّ المنتخب السعودي للناشئين تحت 16 عامًا، لمواجهة نظيره الكويت، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا.

ويلعب المنتخب السعودي للناشئين ضد نظيره الكويتي، عند الساعة العاشرة مساء اليوم، على ملعب الأمير محمد في الأردن.

وكان المنتخب السعودي للناشئين قد بدأ مشواره في بطولة غرب آسيا 2019، بالفوز على نظيره العراقي بهدف دون رد.

وتحتض الأردن منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين 2019، خلال الفترة من الأول من يوليو الجاري وحتى الحادي عشر من الشهر ذاته.

وكان الأخضر للناشئين معسكرًا في مدينة الطائف على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا، أملًا في الظهور بمستوى مميز، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبي الكويت والعراق.