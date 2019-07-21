الأخضر في المجموعة الثانية بـ غرب آسيا

المواطن - محمد سمعه

أوقعت قرعة بطولة غرب آسيا 2019، المنتخب السعودي في المجموعة الثانية رُفقة منتخبات البحرين والأردن والكويت.

وجاءت المجموعة الأولى مكونة من” العراق، فلسطين، سوريا، لبنان، اليمن”.

وأُقيمت مراسم قرعة بطولة غرب آسيا أمس السبت، حيث تستضيف دولة العراق البطولة التي تنطلق بداية من يوم 30 يوليو الجاري وحتى الرابع عشر من شهر أغسطس المقبل بتواجد تسعة منتخبات.

ويُذكر أن مباراة افتتاح بطولة غرب آسيا ستكون بين منتخبي العراق ولبنان يوم 30 يوليو، أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي فلسطين واليمن.

وسيخوض المنتخب السعودي، أولى مبارياته في بطولة غرب آسيا ضد المنتخب الكويتي يوم 4 أغسطس على ملعب فرانسو حريري.

ويُذكر أن عبد العزيز الشمري سفير خادم الحرمين في العراق حضر قرعة بطولة غرب آسيا، وأكد على أن المنتخب السعودي من الفرق التي حضرت إلى العراق من أجل تعزيز مجهودات رفع الحظر عن ملاعب العراق.