الأخضر يبدأ الاستعداد للآسيوية بمواجهة طاجكستان

المواطن - مروة نبيل

يستعدّ المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لمواجهة نظيره طاجكستان وديًا، مساء اليوم الجمعة، في إطار استعدادات الأخضر للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2020.

وتحتضن مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، مباراة الأخضر ضد طاجكستان الودية، عند الساعة الخامسة مساء اليوم.

ويخوض الأخضر معسكرًا إعداديًا في الطائف، أملًا في الاستعداد للتصفيات الآسيوية بشكل جيد، وتُعد مباراة طاجكستان الودية الأولى التي يلعبها.

وتُقام التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا 2020، في الدمام شهر نوفمبر المقبل، ويسعى الأخضر لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وخطف بطاقة التأهل.

ويتواجد المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في المجموعة السادسة بالتصفيات الآسيوية، التي تضم منتخبات أوزبكستان، الهند وأفغانستان.