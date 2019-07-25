الأخضر يتقدم في تصنيف فيفا

المواطن - مروة نبيل

تقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مركزًا واحدًا في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي أصدره، اليوم الخميس.

واحتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المركز السابع آسيويًا والـ68 عالميًا في تصنيف فيفا الجديد، برصيد 1342 نقطة.

وينتظر الأخضر مباريات رسمية هامة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يمنحه الفرصة لزيادة نقاطه والتقدم في تصنيف فيفا، حيث سيُشارك في تصفيات كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

وعلى صعيد الترتيب الآسيوي، جاء المنتخب الإيراني الأول لكرة القدم في المقدمة، ثم منتخب اليابان، يليه كوريا الجنوبية، وحلت أستراليا رابعًا، أما عربيًا؛ فتصدرت تونس الترتيب، يليها الجزائر، ثم المغرب.