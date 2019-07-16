الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة الصين

المواطن - مروة نبيل

يفتتح المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، يوم غد الأربعاء، مبارياته في البطولة الدولية بمواجهة نظيره الصيني.

واختتم الأخضر استعداداته بحصة تدريبية، تحت إشراف المدير الفني البرازيلي أليكس براغا الذي عمد خلال الحصة التدريبية على عدم إجهاد اللاعبين، مع تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة العربية اجتماعًا فنيًّا مع ممثلي المنتخبات المشاركة، تم خلاله مناقشة لوائح وأنظمة البطولة، كما تم الكشف عن ألوان الأطقم للمباريات، حيث تقرر أن يرتدي المنتخب خلال أولى مبارياته الطقم الأخضر بالكامل.

واستعد الأخضر لكرة القدم الشاطئية لمنافسات البطولة الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي على مرحلتين في مدينة ينبع ودبي، ولعب مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي.

وتستضيف مدينة نيوم منافسات البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية، بداية من يوم غد الأربعاء ولمدة 4 أيام بمشاركة 6 منتخبات.

وأوقعت قرعة البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية، المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي مصر والصين، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الأرجنتين، الإمارات وإنجلترا.