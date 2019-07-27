الأخضر يدخل المرحلة الحاسمة

المواطن - محمد سمعه

سيستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب يوسف عنبر، بدءًا من غدٍ الأحد لبطولة غرب آسيا 2019 والتي تستضيفها دولة العراق.

ويذكر أن معسكر الأخضر سيستمر من يوم 28 يوليو حتى الثاني من أغسطس قبل السفر إلى العراق لمواجهة المنتخب الكويتي في المباراة الأولى في البطولة.

وكان الأخضر عانى من غموض الرؤية حول وضع جدول الإعداد لبطولة غرب آسيا في الفترة الأخيرة.

ولا يزال الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، يبذل قصارى جهده من أجل التعاقد مع المدرب الجديد للأخضر.

وتُشير التقارير الصحافية إلى أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب المغربي سابقًا، أصبح قريبًا للغاية من تدريب المنتخب السعودي.

ويذكر أن نجوم الاتحاد والهلال والنصر والأهلي لن يتواجدوا في معسكر المنتخب السعودي بالفترة الحالية، بسبب توقيت بطولة غرب آسيا مع مباريات دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا.

وستبدأ بطولة غرب آسيا بداية من يوم 30 يوليو حتى الرابع عشر من شهر أغسطس بتواجد تسعة منتخبات.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات “الكويت، الأردن والبحرين”.