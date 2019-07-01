الأخضر يفوز على العراق بهدف مهند براح

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة السعودية ضد العراق، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين 2019، بفوز الأخضر بهدف دون رد.

وبدأت مباراة السعودية ضد العراق بشكل سريع من لاعبي الأخضر، وأسفر الضغط عن هدف مبكر سجله مهند براح في الدقيقة 15.

واستمرت محاولات اللاعبين طوال اللقاء، إلا أنها لم تُشكل خطورة كبيرة، لتنتهي مباراة السعودية ضد العراق بتحقيق الأخضر لفوز هام في بداية مشواره بالبطولة.

وتحتضن الأردن منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين 2019، خلال الفترة من الأول من يوليو الجاري وحتى الحادي عشر من الشهر ذاته.

وأقام الأخضر للناشئين معسكرًا في مدينة الطائف على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا؛ أملًا في الظهور بمستوى مميز، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبي الكويت والعراق.