الأخضر يُدشن معسكر الطائف

المواطن - مروة نبيل

دشن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف، استعدادًا للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2020.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الأخضر تحت 16 عامًا في الطائف، حتى التاسع من شهر أغسطس المقبل؛ أملًا في إعداد اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا بأفضل شكل ممكن.

وافتتح الأخضر اليوم تدريباته على الملعب الرديف في مدينة الملك فهد الرياضية على فترتين صباحية ومسائية، تركز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.

ويتواجد المنتخب السعودي تحت 16 عامًا في المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات عمان، سوريا وباكستان، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية، التي ستُقام منافساتها في الدمام منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وكان الجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالوهاب الحربي قد استدعى 26 لاعبًا لمعسكر الأخضر، وهم؛ بدر العمير، عبدالعزيز العليوة، فواز المطيري، ناصر البيشان، وليد عياش، ماجد الخليفة، محمد سليمان، مهند براح، نواف شيعان وأحمد الجليدان.

كما تواجد أيضًا فواز الحمد، فيصل العبدالواحد، مهند اليحيى، صالح برناوي، عبدالله الزيد، عبدالله الصويلح، بدر المولد، سويلم المنهالي، حسن سفياني، خالد مجرشي، بلال الدواء، علي عبدالرؤوف، صهيب الزيد، خالد الرشيدي، رافي حسين وعبدالمجيد العنزي.