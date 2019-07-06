الأرجنتين تثأر من تشيلي وتحتل المركز الثالث في كوبا أمريكا

المواطن - محمد سمعه

تمكن المنتخب الأرجنتيني من احتلال المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2019، وذلك بعد الفوز بالأمس على منتخب تشيلي بثنائية مقابل هدف.

بدأ الشوط الأول من مباراة الأرجنتين وتشيلي، بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي المنتخب الأرجنتيني والذين نجحوا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب سيرخيو أغويرو في الدقيقة الثانية عشر.

وواصل المنتخب الأرجنتيني ضغطه الهجومي، حتى تمكن من إحراز الهدف الثاني عبر لاعب يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا في الدقيقة الثانية والعشرين بطريقة جميلة.

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة الأرجنتين وتشيلي، طُرد اللاعب ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة السابعة والثلاثين بالبطاقة الحمراء المباشرة.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تمكن منتخب تشيلي من إحراز هدفه الوحيد في المباراة عبر اللاعب أرتورو فيدال من ركلة جزاء في الدقيقة الستين.

ويذكر أن المباراة انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني بثنائية مقابل هدف، ليتمكن منتخب الأرجنتين من الفوز بالمركز الثالث في كوبا أمريكا.

ونجح منتخب الأرجنتين في الثأر من منتخب تشيلي حيث فاز الأخير على راقصي التانجو مرتين متتاليتين في نهائي كوبا أمريكا عامي 2015 و 2016.