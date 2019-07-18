الأرجنتين تُجمد أصول حزب الله وتصنفه منظمة إرهابية

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات في الأرجنتين اليوم تجميد أصول جماعة حزب الله في البلاد، وصنفت الجماعة اللبنانية، التي تُلقي عليها باللوم في هجومين على أراضيها فعلياً منظمة إرهابية.

وجاء الإعلان في الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير مركز للجالية اليهودية في بوينس آيرس أدّى إلى مقتل 85 شخصاً.

وتُلقي الأرجنتين باللوم في الهجوم على إيران وحزب الله، وكلاهما ينفي المسؤولية عنه.

والأسبوع الماضي، تعهّد رئيس الأرجنتين، ماوريسيو ماكري، بتوقيع مرسوم يجعل منها أول دولة بأميركا اللاتينية تعتبر حزب الله منظمة إرهابية.

ويُعد تفجير مقر الجمعية الإسرائيلية- الأرجنتينية في 18 يوليو 1994 بالعاصمة الأرجنتينية أكبر عمل إرهابي في تاريخ البلاد.

وفي أكتوبر 2006، وجّه المدعيان العامّان الأرجنتينيان ألبرتو نيسمان ومارسيلو مارتينيز بورغوس الاتهام رسمياً إلى حكومة إيران بإعطاء الأوامر إلى ميليشيات حزب الله لتنفيذ التفجير.