الأردن ينكس الأعلام حدادًا على السبسي

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، حداداً على وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية صبيحة اليوم الخميس 25 يوليو 2019.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية وفاة الرئيس محمد الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري.

وقالت الرئاسة: وافت المنية صباح اليوم الخميس عند الساعة العاشرة و25 دقيقة المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس.

وكان السبسي نُقل الشهر الماضي في حالة حرجة للمستشفى العسكري حيث قضى أسبوعًا قبل الخروج بعد إعلان تعافيه، ولم يظهر بعد ذلك سوى في مناسبتين فقط.

من جهة أخرى يشهد المستشفى العسكري بتونس حيث يرقد جثمان الباجي قائد السبسي، إجراءات أمنية مشددة، حيث تم تنكيس العلم الوطني إعلانًا للحداد وإلغاء كل مواعيد زيارات المرضى وإغلاق الطريق المؤدية إلى مبنى المستشفى العسكري أمام السيارات والمترجلين.

وتجمع قبالة المستشفى عديد المواطنين التونسيين الذين قدموا حال علمهم بخبر وفاة الفقيد الباجي قايد السبسي، لمتابعة الحدث الجلل وانتظار خروج موكب جثمان الفقيد في أجواء من السكينة والهدوء، مصرين على عدم المغادرة والانتظار لساعات طوال رغم محاولات أعوان الأمن وضع حواجز أمنية في محيط المستشفى العسكري.

وفي سياق ذي صلة، أدّى رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر اليمين الدستورية ليصبح الرئيس التونسي المؤقت خلفًا للرئيس الباجي قائد السبسي الذي وافته المنية اليوم.

وسيدير محمد الناصر البلاد خلال الفترة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد وفقًا لما ينص عليه الدستور التونسي الذي يحدد حالات شغور منصب الرئاسة وكيفية التعامل معها.