الأرصاد تعلن موعد الاختبار التحريري للمتقدمين على وظائف الرصد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن تحديد موعد الاختبار التحريري للمتقدمين على وظائف (الرصد) بالمرتبة (الرابعة)، حيث سيكون الاختبار بمشيئة الله يوم السبت الموافق 1440/12/02هـ بالمقر الرئيسي للهيئة (مسرح الهيئة) في دور (LG)، وسيتم تقسيم المتقدمين إلى مجموعتين والتفاصيل أدناه.
موعد الاختبار:
– سيكون الاختبار بمشيئة الله يوم السبت الموافق 1440/12/02هـ.
مكان الاختبار:
– المقر الرئيسي للهيئة (مسرح الهيئة) في دور (LG).
المجموعة الأولى:
1- قائمة المتقدمين – المجموعة الأولى (اضغط هنا).
2- فترة الاختبار (الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً).
المجموعة الثانية:
1- قائمة المتقدمين – المجموعة الثانية (اضغط هنا).
2- فترة الاختبار (الساعة 12.30 ظهراً حتى الساعة 2.30 مساءً).
تعليمات هامة:
1- الحضور قبل موعد الاختبار بوقت كافٍ.
2- التأكد من وجود اسم المتقدم وفي أي مجموعة (الأولى أو الثانية).
3- لن يتم السماح بدخول الاختبار لأي شخص اسمه غير متواجد في القائمتين.
4- إحضار أصل الهوية الوطنية.