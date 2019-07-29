الأرصاد تعلن موعد الاختبار التحريري للمتقدمين على وظائف الرصد

الأرصاد تعلن موعد الاختبار التحريري للمتقدمين على وظائف الرصد

2019/07/29
الساعة 12:50 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن تحديد موعد الاختبار التحريري للمتقدمين على وظائف (الرصد) بالمرتبة (الرابعة)، حيث سيكون الاختبار بمشيئة الله يوم السبت الموافق 1440/12/02هـ بالمقر الرئيسي للهيئة (مسرح الهيئة) في دور (LG)، وسيتم تقسيم المتقدمين إلى مجموعتين والتفاصيل أدناه.

موعد الاختبار:
– سيكون الاختبار بمشيئة الله يوم السبت الموافق 1440/12/02هـ.

مكان الاختبار:
– المقر الرئيسي للهيئة (مسرح الهيئة) في دور (LG).

​المجموعة الأولى:
1- ​قائمة المتقدمين – المجموعة الأولى (اضغط هنا).
2- فترة الاختبار (الساعة ​10 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً).

​المجموعة الثانية:
1- قائمة المتقدمين – المجموعة الثانية (اضغط هنا).
2- ​فترة الاختبار (الساعة 12.30 ظهراً حتى الساعة 2.30 مساءً).

تعليمات هامة:
1- الحضور قبل موعد الاختبار بوقت كافٍ.
2- التأكد من وجود اسم المتقدم وفي أي مجموعة (الأولى أو الثانية).
3- لن يتم السماح بدخول الاختبار لأي شخص اسمه غير متواجد في القائمتين.
4- إحضار أصل الهوية الوطنية.



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