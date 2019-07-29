الأرصاد تعلن موعد الاختبار التحريري للمتقدمين على وظائف الرصد

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن تحديد موعد الاختبار التحريري للمتقدمين على وظائف (الرصد) بالمرتبة (الرابعة)، حيث سيكون الاختبار بمشيئة الله يوم السبت الموافق 1440/12/02هـ بالمقر الرئيسي للهيئة (مسرح الهيئة) في دور (LG)، وسيتم تقسيم المتقدمين إلى مجموعتين والتفاصيل أدناه.

موعد الاختبار:

– سيكون الاختبار بمشيئة الله يوم السبت الموافق 1440/12/02هـ.

مكان الاختبار:

– المقر الرئيسي للهيئة (مسرح الهيئة) في دور (LG).

​المجموعة الأولى:

1- ​قائمة المتقدمين – المجموعة الأولى (اضغط هنا).

2- فترة الاختبار (الساعة ​10 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً).

​المجموعة الثانية:

1- قائمة المتقدمين – المجموعة الثانية (اضغط هنا).

2- ​فترة الاختبار (الساعة 12.30 ظهراً حتى الساعة 2.30 مساءً).

تعليمات هامة:

1- الحضور قبل موعد الاختبار بوقت كافٍ.

2- التأكد من وجود اسم المتقدم وفي أي مجموعة (الأولى أو الثانية).

3- لن يتم السماح بدخول الاختبار لأي شخص اسمه غير متواجد في القائمتين.

4- إحضار أصل الهوية الوطنية.