الأرصاد : سحب رعدية ممطرة غدًا

الأرصاد : سحب رعدية ممطرة غدًا

2019/07/13
الساعة 9:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1745
0
طباعة
المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير بوم غد الأحد.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض، تمتد إلى منطقة نجران، يستمر تأثيرها على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشارت الأرصاد إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة، فيما ستكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على الخليج العربي.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم