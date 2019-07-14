الأسطورة يودع شقيقه فريد زيدان

المواطن - مروة نبيل

ودع الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، شقيقه الراحل فريد زيدان برسالة مؤثرة عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”.

الأسطورة يودع شقيقه:

ونشر الأسطورة الفرنسي صورة له بصحبة شقيقه فريد زيدان على “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “أخي الأكبر فريد، لقد أريتني الطريق دائمًا. لقد كنت عادلًا وكريمًا وشجاعًا”.

وتابع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، رسالته إلى شقيقه فريد زيدان قائلًا: “لقد أحببت الآخرين والآخرون أحبوك كثيرًا. أنا فخور بك للغاية، أنت في قلبي للأبد”.

فريد زيدان:

وأعلن زين الدين زيدان عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن رحيله شقيقه فريد زيدان، صاحب الـ54 عامًا، بعد معاناة مع المرض.

وكان الأسطورة الفرنسية قد غادر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني المقام حاليًّا في مدينة مونتريال الكندية، بعد علمه بخبر وفاة فريد زيدان شقيقه الأكبر، ويتولى مساعده ديفيد بيتوني المهمة بدلًا منه حتى عودته.

كما غادر لوكا زيدان ناديه ريسينج سانتاندير الذي انضم إليه مؤخرًا على سبيل الإعارة، بعد علمه بخبر وفاة فريد زيدان على أن يعود خلال الأيام المقبلة.