الأسمري لـ المزايدين: ابتلعوا ألسنتكم

المواطن - حسن عسيري - الباحة

أكّد الكاتب والمحلل السياسي محمد بن ناصر الأسمري، على دور المملكة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وما بذلته من دماء وأموال وجهود لا تُحصى في سبيل رفعة الوطن العربي وتطوره وتقدمه.

وأوضح الأسمري، خلال أمسية نظّمها نادي الباحة الأدبي مساء أمس وقدّمها جمعان عائض بعنوان “السعودية دولة الواجهة والمواجهة في الدفاع عن قضايا العرب”، أن المملكة لم تتردد لحظة في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأشار إلى أن السعودية قدّمت الكثير في حرب فلسطين عام 1948م، وتطرّق خلال الأمسية إلى أهم الأحدث التي أوردها في كتابه الذي يحمل نفس عنوان المحاضرة.

واستشهد الأسمري بالكثير من الأحداث المشرفة والمواقف الشجاعة الفريدة التي قدّمها أفراد الجيش السعودي في الجبهات الثلاث جبهة سوريا، وجبهة الأردن، والجبهة المصرية موضحاً دور أبناء الجنوب ومنهم أبناء زهران وغامد في تلك الحروب مما دعا رؤساء تلك الدول لتكريم الضباط السعوديين وتقليدهم وسام الشجاعة.

وقدّم الأسمري للحضور صوراً لأهم قادة تلك القوات وأسماء الشهداء، قائلاً : “على مَن يزايد على دور المملكة في خدمة قضية فلسطين أن يبتلع لسانه ويكبت حقده في صدره، فالحقائق التاريخية تشهد لأبناء السعودية بأنهم سقوا أرض فلسطين من دمائهم”.