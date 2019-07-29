الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع

المواطن - واس

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) أمس الاثنين على ارتفاع.

وصعد المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية بنسبة 1.82 في المئة، ما يعادل 137.55 نقطة، ليصل عند مستوى 7686.61 نقطة.