الأمانة تتجاوب مع “المواطن” وتغلق حفرة جردية صامطة

المواطن - علي شيبان - جازان

تجاوبت أمانة جازان وبلدية محافظة صامطة مع ما نشرته “المواطن” بشأن وجود فتحة صرف صحي تهدد سكان جردية صامطة.

وكان تقرير “المواطن” سلط الضوء على إحدى فتحات الصرف الصحي المكشوفة في حي الجردية بصامطة، والتي تهدد المارة والأطفال في الشارع.

وأشاد الأهالي بدور “المواطن” في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤول، وأيضًا التفاعل السريع من قبل الأمانة في فترة قصيرة جدًّا، مثمنين هذا التفاعل.

من جانبهم، قدم أهالي الحي شكرهم وتقديرهم لأمانة جازان، وعلى رأسها المهندس نايف بن سعيدان على هذا التفاعل، مثمنين جهوده في خدمة الوطن والمواطن، كما رفعوا شكرهم إلى بلدية صامطة.