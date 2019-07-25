الأمة السوداني عن محاولة الانقلاب: الأخطاء أغرت حرس البشير بالعودة

المواطن - متابعة

أدان حزب الأمة السوداني بقيادة مبارك الفاضل المهدي، المحاولة الانقلابية الفاشلة، داعياً للإسراع في تشكيل هياكل السلطة الانتقالية لقطع الطريق أمام النظام البائد.

وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني قد أعلن أمس الأربعاء، عن إحباط محاولة انقلابية شارك فيها رئيس أركان الجيش هاشم عبدالمطلب وضباط تابعون لنظام عمر البشير.

وأصدر حزب الأمة بيانًا، أكد موقفه الرافض للانقلابات العسكرية والتي كانت سببًا أساسيًا في أزمات البلاد السياسية منذ استقلال السودان، مشددًا على أن كل مساوئ الانقلابات تجلت في انقلاب “الجبهة الإسلامية” عام 1989 والذي كاد أن يودي بالبلاد لولا نجاح الثورة الشعبية.

وقال البيان: “إن الانقلاب الفاشل يعد محاولة لإعادة البلاد إلى مربع الشمولية الأول الذي تخطيناه بفضل جسارة شعبنا ودماء شهدائنا”، مشيراً إلى أن أخطاء من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ساعدت منسوبي النظام السابق في المحاولة للانقضاض على الثورة.

وأضاف البيان: “الأخطاء التي وقع فيها الطرفان أغرت حرس النظام القديم بالعودة للمشهد مرة أخرى عبر محاولة الانقلاب العسكري ولن تقف محاولاتها إن استطالت حالة الصراع بين مكونات الثورة واستمرت حالة الفراغ السياسي والتنفيذي”، داعيًا إلى ضرورة التعامل مع المجلس العسكري كشريك في الثورة وعدم معاداته.