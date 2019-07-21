الأمطار تؤجل مباراة الاتفاق وبارادو الجزائري

المواطن - مروة نبيل

أُلغيت مباراة الاتفاق وبارادو الجزائري الودية التي أُقيمت، اليوم الأحد، ضمن معسكر فارس الدهناء في مدينة ماريبور السلوفينية؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأنهى الحكم مباراة الاتفاق وبارادو الجزائري بعد ثماني دقائق فقط من بدايتها؛ بسبب الأمطار الغزيرة وانخفاض معدل الرؤية والتي أثرت على مجريات اللقاء.

وأوضح حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه تم تأجيل المباراة الودية إلى يوم غد الاثنين، عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق معسكرًا خارجيًّا في النمسا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/ 2020.