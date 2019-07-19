الأمل الأخير لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي النصر اهتمامه الشديد في الفترة الأخيرة، بالتعاقد مع اللاعب محمد الكويكبي، لاعب نادي الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويذكر أن خالد الدبل، رئيس نادي الاتفاق، كان رفض رفضًا تامًّا انتقال اللاعب محمد الكويكبي لنادي النصر في الفترة الأخيرة.

وقال الصحافي والإعلامي سلطان الزايدي عبر حسابه في تويتر: عرض جدًّا مغرٍ من نادي النصر لو تم رفضه بسلامتهم، النصر الكاش “مو” عاجز يجيب غيره.

وقالت تقارير صحافية: إن نادي النصر قدم عرضًا جديدًا لـ الاتفاق يتجاوز الـ25 مليون ريال من أجل ضم محمد الكويكبي.

ويسعى نادي النصر لاستغلال عرضه الأخير، من أجل إقناع الاتفاق بضم الكويكبي لتكون ثاني صفقة قوية يضمها النصر في الميركاتو الصيفي، وذلك بعد التعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم من صفوف نادي التعاون.

جدير بالذكر أن نادي النصر، كان تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019 برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال.

وفاز صفوان السويكت برئاسة النصر لمدة أربع سنوات، بعد تفوقه على صالح الأطرم ونصر النصر في الانتخابات.