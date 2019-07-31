الأمن العام يحذر : لا حج بلا تصريح

المواطن - مكة المكرمة

أكّد الأمن العام أن تصريح الحج هو شرط دخول المواطنين والمقيمين المحرمين بالحج إلى مكة المكرمة.

وأفاد الأمن العام أنه يُحظر منع أي مواطن مُحرِم من دخول مكة إذا لم يكن يحمل تصريح حج، كما يتم منع أي مقيم من دخول مكة المكرمة ما لم يكن يحمل تصريحاً للحج أو للعمل.

يُذكر أن وزارة الداخلية أكّدت أكثر من مرة على عدم السماح بدخول مكة المكرمة لمن لا يحمل تصريحاً، محذرة من يقوم بنقل المتسللين.

وقالت الوزارة في وقت سابق: إنفاذاً للتعليمات القاضية بضرورة حصول كل من يرغب في الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بذلك وفق الإجراءات المعتمدة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات حيال كل من يُقدم على نقل حجاج قبل حصولهم على تصاريح بالحج، تهيب وزارة الداخلية بعموم المواطنين والمقيمين بالمملكة الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تهدف للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أدائهم لنسك وشعائر الحج.

وحذّرت في الوقت ذاته مالكي وسائقي المركبات الذين ينقلون حجاجاً إلى مكة المكرمة قبل حصولهم على تصاريح بالحج، بأنهم سيكونون عرضة لتطبيق العقوبات التالية بحقهم:

1- السجن (15) يوماً في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و(6) أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاجّ يتم نقله بدون تصريح للحج.

2- غرامة مالية (10000) ريال في المرة الأولى، و(25000) ريال في المرة الثانية، و(50000) ريال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاجّ يتم نقله بدون تصريح للحج.

3- ترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويُمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً.

4- المطالبة قضائيّاً بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.

5- التشهير بالمخالف.