الأمن يحذر مستخدمي طرق الرياض من انعدام الرؤية

المواطن - الرياض

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق بالمنطقة والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض والقصيم، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على مناطق حائل، نجران، الجوف والحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتدّ إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.