الأميرة ريما تناقش مكافحة الإرهاب مع مسؤولين أمريكيين

الأميرة ريما تناقش مكافحة الإرهاب مع مسؤولين أمريكيين

2019/07/19
الساعة 1:43 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1660
0
طباعة
المواطن - واس

التقت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بوزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك دعم الولايات المتحدة للإصلاحات الاقتصادية في المملكة.

كما التقت الأميرة ريما بنت بندر بالسيناتور الديموقراطية عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات السعودية الأمريكية المشتركة، واستعراض ملفات رؤية المملكة 2030.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم